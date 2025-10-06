Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти в день местных выборов, которые прошли накануне.
Почему исход этих выборов крайне важен не только для самой Грузии, но и для постсоветского пространства? Что поставлено на карту в части дальнейшего перенаправления общественно-политического курса страны?
События прокомментировал известный тележурналист, глава общественного объединения «Сакартвело» Тенгиз Думбадзе.
Сегодня вскрылись все западные карты. Поведение послов западных стран, посла Евросоюза, которые работают в Тбилиси, открыто выступили в поддержку оппозиции и проявили заинтересованность в очередном разжигании гражданского противостояния в Грузии. Но народ сделал иную ставку — на развитие и процветание. Представителей правящей партии поддержали 80% населения страны.
По словам собеседника Sputnik, очередной экзамен на самостоятельность и суверенитет Грузия прошла успешно. Примечательно, что Санду, которая не может навести порядок в собственной стране — Молдове -поспешила поддержать прозападную грузинскую оппозицию, но момент истины наступает, и будущее за здравой национальной политикой, а не в угоду глобалистам и «поросятам».
Жизнь уже неоднократно показала, кто желает моей стране процветания, а кто преследует совсем другие цели. Мы помним 2008 год, провокацию Запада к столкновению с Россией. Все это пошло в копилку опыта. Надеюсь, и Молдова по примеру Грузии переболеет псевдодемократией.