Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Думбадзе: Грузия показала Молдове пример самостоятельности

Следом за народом Грузии свои национальные интересы должна отстоять и Молдова, считает известный тележурналист и общественный деятель Тенгиз Думбадзе.

Источник: Sputnik.by

Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти в день местных выборов, которые прошли накануне.

Почему исход этих выборов крайне важен не только для самой Грузии, но и для постсоветского пространства? Что поставлено на карту в части дальнейшего перенаправления общественно-политического курса страны?

События прокомментировал известный тележурналист, глава общественного объединения «Сакартвело» Тенгиз Думбадзе.

Сегодня вскрылись все западные карты. Поведение послов западных стран, посла Евросоюза, которые работают в Тбилиси, открыто выступили в поддержку оппозиции и проявили заинтересованность в очередном разжигании гражданского противостояния в Грузии. Но народ сделал иную ставку — на развитие и процветание. Представителей правящей партии поддержали 80% населения страны.

отмечает Думбадзе

По словам собеседника Sputnik, очередной экзамен на самостоятельность и суверенитет Грузия прошла успешно. Примечательно, что Санду, которая не может навести порядок в собственной стране — Молдове -поспешила поддержать прозападную грузинскую оппозицию, но момент истины наступает, и будущее за здравой национальной политикой, а не в угоду глобалистам и «поросятам».

Жизнь уже неоднократно показала, кто желает моей стране процветания, а кто преследует совсем другие цели. Мы помним 2008 год, провокацию Запада к столкновению с Россией. Все это пошло в копилку опыта. Надеюсь, и Молдова по примеру Грузии переболеет псевдодемократией.

констатирует Думбадзе