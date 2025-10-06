Жизнь уже неоднократно показала, кто желает моей стране процветания, а кто преследует совсем другие цели. Мы помним 2008 год, провокацию Запада к столкновению с Россией. Все это пошло в копилку опыта. Надеюсь, и Молдова по примеру Грузии переболеет псевдодемократией.