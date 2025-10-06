Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать

Подписание прошло в рамках очередного заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции в Ереване. На нем обсуждали вопросы, касающиеся практики борьбы с коррупцией в государствах Содружества, противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, ответственности юридических лиц за коррупцию.