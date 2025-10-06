Генсек правящей партии Грузии заявил, что его интересует не ЕС, а народ страны

В Грузии в субботу прошли муниципальные выборы. На них избирали мэров и депутатов городских собраний (сакребуло) в 64 муниципалитетах. Более чем для 3,5 млн избирателей был открыт 3 061 участок. Согласно данным ЦИК после обработки данных со 100% участков, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила во всех муниципалитетах, набрав суммарно по всей стране 81,7% голосов по пропорциональным спискам. Также во всех городах и муниципалитетах победили кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты сакребуло от правящей партии. Действующий мэр Тбилиси набрал в столице 71,61% голосов. Явка на выборах составила 40,93%.