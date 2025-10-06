Руководители стран ЕС не должны связывать любой странный полет беспилотника с Россией, им следует расширить в этом плане свой кругозор. С этими дронами история по меньшей мере странная, но никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон. Причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет.