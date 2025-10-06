Кремль надеется на согласие Белого дома продлить на год положения ДСНВ.
Заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина по ДСНВ дает основания для оптимизма к тому, что США поддержат эту инициативу.
Кремль отверг обвинения в запуске дронов над территорией Германии и считает огульными заявления в ЕС о связях полетов дронов с РФ.
Руководители стран ЕС не должны связывать любой странный полет беспилотника с Россией, им следует расширить в этом плане свой кругозор. С этими дронами история по меньшей мере странная, но никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон. Причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет.
Кремль отреагировал на данные о помощи Китая в наведении российских ракет.
Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией.
Кандидатура врио главы Тверской области пока не определена.
У Путина в его день рождения наверняка есть и личные планы, помимо рабочих.
Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью.
6 октября Владимир Путин примет с докладом вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Также в понедельник у президента России ожидается международный телефонный разговор.
7 октября Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза.