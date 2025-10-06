Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 6 октября: главное

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге в понедельник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль надеется на согласие Белого дома продлить на год положения ДСНВ.

Заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина по ДСНВ дает основания для оптимизма к тому, что США поддержат эту инициативу.

Кремль отверг обвинения в запуске дронов над территорией Германии и считает огульными заявления в ЕС о связях полетов дронов с РФ.

Руководители стран ЕС не должны связывать любой странный полет беспилотника с Россией, им следует расширить в этом плане свой кругозор. С этими дронами история по меньшей мере странная, но никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон. Причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль отреагировал на данные о помощи Китая в наведении российских ракет.

Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кандидатура врио главы Тверской области пока не определена.

У Путина в его день рождения наверняка есть и личные планы, помимо рабочих.

Внуки Путина поздравляют его тепло и с любовью.

6 октября Владимир Путин примет с докладом вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Также в понедельник у президента России ожидается международный телефонный разговор.

7 октября Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

