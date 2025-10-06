Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции

«Мы стали свидетелями зачистки правой ниши: партии с проевропейским месседжем были выведены из борьбы. Оппозицию в целом представили как пророссийскую и антиевропейскую, а избирателей поставили перед искусственным выбором: с Европой — мир, с Россией — война», — сказал Филат в эфире кишиневского телеканала 1Сinema.
Политик отметил, что власть обеспечила себе преимущество не только административными ресурсами и контролем над Центральной избирательной комиссией, но и с помощью внешнего влияния. «Исход был решён задолго до кампании. Большинство членов ЦИК делегированы правящей партией», — подчеркнул экс-премьер.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.️