Полковник Ходаренок: полное уничтожение объектов энергетики Украины приблизит конец СВО

Мнения и оценки по поводу этих ударов даже внутри российского экспертного сообщества разошлись. Некоторые бывшие политики и военачальники (в частности, генерал Александр Руцкой) посчитали негуманным лишать самые широкие слои населения на Украине электричества, воды, тепла и канализации, тем более накануне предстоящей зимы (которая может быть на этот раз и морозной). И это якобы настраивает украинское общество против России.