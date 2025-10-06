Politico: Зеленский хочет переизбраться на пост президента Украины

Владимир Зеленский намерен переизбираться на пост президента Украины, используя для этого административный ресурс, сообщает Politico со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что на закрытом заседании с членами партии Зеленский дал понять, что хочет остаться у власти после окончания конфликта. По данным источников, окружение президента использует судебные иски для давления на критиков и политических оппонентов. Ранее Зеленский заявлял о готовности уйти с поста после конфликта.