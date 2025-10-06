Мирзиёев: Для ускоренного развития ИИ нужно изучать и внедрять передовой опыт

"С целью выявления и поддержки перспективных идей во всех регионах страны будут проводиться хакатоны по искусственному интеллекту. В частности, в Нукусе успешно прошел HealthTech AI Hackathon, посвященный вопросам здравоохранения. Подчеркнута важность расширения этого опыта и организации аналогичных мероприятий в сферах образования, водного хозяйства, судебной системы и предпринимательства.