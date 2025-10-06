Economist: США пытаются сократить разрыв с Россией в области ледоколов

Трамп впервые выдвинул идею покупки финских ледоколов в свой первый президентский срок. В 2024 году администрация Джо Байдена подписала с Канадой и Финляндией соглашение под названием ICE Pact («Ледяной пакт») о расширении ледокольных мощностей. В этом году Трамп сообщил, что его администрация рассматривает закупку 40 «больших» ледоколов, и сейчас Вашингтон ведет переговоры с Хельсинки об оформлении заказов на 15 таких судов, говорится в статье.
С момента постройки SISU, своего первого дизель-электрического ледокола в 1930-х годах, Финляндия наладила успешную внутреннюю цепочку поставок — от проектных организаций до верфей, — что позволило ей занять уникальную нишу на мировом рынке ледоколов. До начала боевых действий на Украине в 2022 году она оттачивала свою промышленность, строя ледоколы для России. Теперь ее верфи будут загружены заказами для США, предполагает издание.
Береговая охрана США, которая входит в состав вооруженных сил, располагает тремя полярными ледоколами и нуждается еще как минимум в десяти. Последний ледокол для береговой охраны в США был построен в 1997 году, с тех пор сроки производства новых судов затягиваются, а расходы растут. Новый ледокол американского производства, который планировали завершить в 2024 году, будет спущен на воду не ранее 2029 года, и стоить он будет 1,9 млрд долларов. Для сравнения, новейший финский ледокол Polaris был построен за три года и стоил он 147 млн долларов.
Однако The Economist считает, что разговоры о существенном отставании США от России в этом плане преувеличены, поскольку Россия в силу своего протяженного северного побережья всегда будет нуждаться в большем количестве судов, чем США. Издание подчеркивает, что речь в этой гонке идет не о количестве ледоколов у США, а о том, насколько эффективно американская береговая охрана будет их использовать и сможет ли обеспечить «безопасность» Арктики. Например, в конце августа — начале сентября два китайских ледокола прошли в районе «расширенного континентального шельфа» (ECS*) у берегов Аляски, на который претендуют США. Береговая охрана направила тяжелый арктический ледокол Healy, чтобы следить за ними. Но, поскольку такие «провокации», как считают в Вашингтоне, могут происходить регулярно, у США недостаточно возможностей, чтобы их отслеживать и пресекать.
Первое — сопротивление американских верфей, которые предпочли бы действовать в отсутствии конкуренции со стороны финских судостроительных фирм. Второе — законы о закупках, которые требуют, чтобы военные суда строились на территории США. Однако издание предполагает, что оба препятствия можно преодолеть, руководствуясь соображениями национальной безопасности. И Трамп в этом вопросе, похоже, готов отказаться от своих «протекционистских инстинктов», поскольку понимает необходимость расширения арктического флота США и «угрозы» со стороны России и Китая.
* Расширение границ континентального шельфа (ECS) — одностороннее заявление США от 19 декабря 2023 года о расширении своего континентального шельфа в семи районах Мирового океана за пределы исключительной экономической зоны, признанной международным правом и равной примерно 370 километрам.