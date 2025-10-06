Economist: США пытаются сократить разрыв с Россией в области ледоколов

Однако The Economist считает, что разговоры о существенном отставании США от России в этом плане преувеличены, поскольку Россия в силу своего протяженного северного побережья всегда будет нуждаться в большем количестве судов, чем США. Издание подчеркивает, что речь в этой гонке идет не о количестве ледоколов у США, а о том, насколько эффективно американская береговая охрана будет их использовать и сможет ли обеспечить «безопасность» Арктики. Например, в конце августа — начале сентября два китайских ледокола прошли в районе «расширенного континентального шельфа» (ECS*) у берегов Аляски, на который претендуют США. Береговая охрана направила тяжелый арктический ледокол Healy, чтобы следить за ними. Но, поскольку такие «провокации», как считают в Вашингтоне, могут происходить регулярно, у США недостаточно возможностей, чтобы их отслеживать и пресекать.