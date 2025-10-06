Покинувший пост премьера Франции Лекорню назвал причины своего ухода

Трансляцию его пресс-конференции вёл телеканал BFMTV.
Одной из причин он назвал реакцию оппозиции на его заверение отказаться от применения статьи Конституции Франции 49.3, которая позволяет принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз.
Также на уход Лекорню, по его словам, повлияла позиция политических партий. Он утверждает, что каждая партия хочет принятия в полном объёме только своей программы.
Ранее профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что Лекорню понадобилось провести всего месяц в кресле премьер-министра, чтобы осознать масштаб социально-экономических проблем, с которыми столкнулась Франция, и своевременно уйти в отставку.
6 октября Лекорню подал прошение об отставке спустя менее месяца после назначения на пост премьера Франции.