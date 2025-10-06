Паслер объявил о конкурсе для педагогов с 12-миллионным призовым фондом

Педагоги смогут принять участие в одной из десяти номинаций конкурса и получить денежное вознаграждение. Победитель в каждой номинации может рассчитывать на 300 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 200 тысяч, а за третье — 100 тысяч. В отдельной номинации, «Мастерство и инновации в образовании», могут участвовать образовательные организации. В случае победы инновационного проекта в сфере образования учреждение получит грант на его осуществление: три миллиона рублей за первое место, два миллиона рублей за второе и миллион рублей за третье.