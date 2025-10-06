Паслер объявил о конкурсе для педагогов с 12-миллионным призовым фондом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков официально закрепили договоренность о проведении конкурса для учителей под названием «Призвание — учить!». Общий призовой фонд составит 12 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Церемония подписания состоялась 6 октября во время праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя, собравшего представителей педагогического сообщества со всего региона. Денис Паслер, обращаясь к педагогам, отметил, что в системе образования Свердловской области работают около 78 тысяч специалистов, из которых более 30 тысяч — учителя.
«Мы гордимся нашим сильным педагогическим сообществом и стремимся поддержать творческий потенциал учителей, воспитателей, наставников», — сказал Паслер.
Педагоги смогут принять участие в одной из десяти номинаций конкурса и получить денежное вознаграждение. Победитель в каждой номинации может рассчитывать на 300 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 200 тысяч, а за третье — 100 тысяч. В отдельной номинации, «Мастерство и инновации в образовании», могут участвовать образовательные организации. В случае победы инновационного проекта в сфере образования учреждение получит грант на его осуществление: три миллиона рублей за первое место, два миллиона рублей за второе и миллион рублей за третье.
Церемония награждения победителей и призёров запланирована на весну 2026 года и пройдёт в Екатеринбурге. Подробная информация о номинациях и сроках подачи заявок будет размещена на сайтах фонда, областного Министерства образования и Института развития образования.
Основатель фонда Михаил Шелков подчеркнул, что более 12 тысяч учителей уже участвовали в профессиональных конкурсах, проводимых совместно с федеральными и региональными партнёрами по всей России. И отметил, что педагогическое сообщество положительно относится к такой форме поддержки. По отзывам финалистов, участие в соревнованиях стимулирует профессиональное развитие, а победы и призы вдохновляют на дальнейшую передачу знаний детям.
Добавим, в рамках торжественного мероприятия Денис Паслер также выразил благодарность педагогам за их труд, мудрость, терпение и упорство в воспитании подрастающего поколения. Кроме того, он вручил почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области» шестерым педагогам из Берёзовского, Тавды, Екатеринбурга, Новой Ляли и Алапаевска. Всего этой награды удостоились более 40 человек.