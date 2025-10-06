Ричмонд
Мэрия Казани стала победителем премии Правительства Москвы «В кадре»

Мэрия Казани стала победителем первой премии Правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре». Церемония награждения прошла накануне в столице России, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Источник: Управление кадровых сервисов Правительства Москвы

«Наша команда заняла первое место. Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина не только за организацию этого конкурса, но и за наставничество — мы очень многому учимся у наших московских коллег. Они очень открыты и делятся всеми передовыми наработками», — сказал он.

Глава Казани подчеркнул, что Москва сегодня по всем направлениям — один из лидеров среди городов мира по нововведениям, которые успешно реализуются на практике.

Команда столицы РТ представила проект «Я в команде Казани» в номинации «Секрет удачного кадра: привлечение». Проект включает развитие HR-бренда, построение внутренних и внешних коммуникаций, продвижение мэрии города как привлекательного и открытого работодателя.

Инициатива направлена на укрепление имиджа мэрии Казани, формирование комфортной и мотивирующей среды для сотрудников, повышение лояльности у соискателей к бренду «Команда Казани» и формирование кадрового резерва.

Второе место в конкурсе заняла Высшая школа государственного и муниципального управления.

