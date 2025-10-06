Ричмонд
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан на саммит ОТГ, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: telegram sputnikuzbekistan

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 6 октября отбыл в эту страну с рабочим визитом. Глава нашего государства примет участие в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств в городе Габале.

говорится в сообщении

В повестку дня встречи на тему «Региональный мир и безопасность» включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.

По итогам саммита примут ряд документов, направленных на дальнейшее расширение практического сотрудничества между странами Организации, добавили в пресс-службе.