Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 6 октября отбыл в эту страну с рабочим визитом. Глава нашего государства примет участие в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств в городе Габале.