Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 6 октября отбыл в эту страну с рабочим визитом. Глава нашего государства примет участие в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств в городе Габале.
В повестку дня встречи на тему «Региональный мир и безопасность» включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.
По итогам саммита примут ряд документов, направленных на дальнейшее расширение практического сотрудничества между странами Организации, добавили в пресс-службе.