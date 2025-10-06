Ричмонд
Губернатор Андрей Бочаров ждет доклад о готовности к зиме до 10 октября

На ряде объектов ЖКХ и энергетики устраняют моменты, связанные с переводом систем тепло- и водоснабжения на зимний режим работы.

Профильные службы доложат губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову о готовности к отопительному сезону до пятницы, 10 октября. Дата была названа главой региона на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник в обладминистрации.

Губернатор отметил, что в настоящее время уровень готовности жилых зданий и социальной инфраструктуры к приему теплового ресурса составляет 98%.

«На ряде объектов ЖКХ и энергетики устраняют моменты, связанные с переводом систем тепло- и водоснабжения на зимний режим работы. Поэтапно начинается подтопка социально значимых учреждений и объектов. Продолжается работа на объектах производства и передачи электроэнергии», — подчеркнул Бочаров.

Ранее в мэрии Волгограда уточнили, что отопительный сезон в областном центре стартует с 6 по 13 сентября.