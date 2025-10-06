Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер кубанского парламента Бурлачко рассказал о федеральном бюджете до 2028 года

КРАСНОДАР, 6 октября, ФедералПресс. В Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко прошли слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал подробности документа.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевыми приоритетами проекта, как было отмечено, являются выполнение социальных обязательств перед гражданами. Важнейшие направления — меры по повышению демографии, соцподдержка семей участников СВО», — рассказал Юрий Бурлачко.

По его словам, отдельное внимание было приковано к мерам, которые позволят регионам выдержать бюджетное давление, несмотря на макроэкономические факторы и другие риски.

Также, как подчеркнул спикер, особое внимание со стороны Законодательного собрания будет посвящено контролю расходования бюджета, выполнению поставленных задач.

«Будем настоятельно ориентировать координаторов госпрограмм на оперативное выявление рисков при реализации мероприятий», — акцентировал Юрий Бурлачко.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше