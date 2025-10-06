Спикер кубанского парламента Бурлачко рассказал о федеральном бюджете до 2028 года

«Ключевыми приоритетами проекта, как было отмечено, являются выполнение социальных обязательств перед гражданами. Важнейшие направления — меры по повышению демографии, соцподдержка семей участников СВО», — рассказал Юрий Бурлачко.
По его словам, отдельное внимание было приковано к мерам, которые позволят регионам выдержать бюджетное давление, несмотря на макроэкономические факторы и другие риски.
Также, как подчеркнул спикер, особое внимание со стороны Законодательного собрания будет посвящено контролю расходования бюджета, выполнению поставленных задач.
«Будем настоятельно ориентировать координаторов госпрограмм на оперативное выявление рисков при реализации мероприятий», — акцентировал Юрий Бурлачко.