Султан Омана прибыл с визитом в Беларусь

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл с официальным визитом в Беларусь в понедельник, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Борт высокого гостя приземлился в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.
Ожидается, что султан Омана и президент Беларуси Александр Лукашенко проведут сегодня вечером переговоры во Дворце Независимости в Минске.
Анонсируя визит султана Омана в Беларусь, «Пул Первого» сообщал о том, что лидеры двух стран в ходе встречи в белорусской столице обсудят реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в Маскате, а также обсудят перспективные направления и углубление сотрудничества двух стран. Отмечалось, что акцент будет сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов.