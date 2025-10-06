Султан Омана прибыл с визитом в Беларусь

Анонсируя визит султана Омана в Беларусь, «Пул Первого» сообщал о том, что лидеры двух стран в ходе встречи в белорусской столице обсудят реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в Маскате, а также обсудят перспективные направления и углубление сотрудничества двух стран. Отмечалось, что акцент будет сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества.