Султан Омана прибыл с визитом в Беларусь

Сегодня ожидаются переговоры оманского политика с президентом Беларуси, планируется подписания ряда двухсторонних документов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл с официальным визитом в Беларусь в понедельник, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Борт высокого гостя приземлился в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.

Ожидается, что султан Омана и президент Беларуси Александр Лукашенко проведут сегодня вечером переговоры во Дворце Независимости в Минске.

Анонсируя визит султана Омана в Беларусь, «Пул Первого» сообщал о том, что лидеры двух стран в ходе встречи в белорусской столице обсудят реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в Маскате, а также обсудят перспективные направления и углубление сотрудничества двух стран. Отмечалось, что акцент будет сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов.

