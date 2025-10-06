Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер вручил награды 50 лучшим педагогам Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил 50 лучших педагогов региона в преддверии Всемирного дня учителя. В церемонии участвовали преподаватели школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования.

«Для меня сегодняшняя встреча — возможность выразить искреннюю признательность за ваш труд, за служение обществу, за передачу молодому поколению знаний, опыта, заботы и душевного тепла. Труд учителя всегда считался благородным, созидательным, творческим. От профессиональных и личных качеств учителя зависят судьбы будущих поколений. Благодаря вашей целеустремленности, самоотдаче, душевной щедрости вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете доброту, честность, ответственность», — говорит губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил педагогов за их труд, подчеркнув роль учителя в формировании будущих поколений. А также заявил о поддержке инициатив, направленных на повышение уровня образования, и отметил важность сохранения выпускников в области для дальнейшего развития региона.