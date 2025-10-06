Алексей Текслер вручил награды 50 лучшим педагогам Челябинской области

«Для меня сегодняшняя встреча — возможность выразить искреннюю признательность за ваш труд, за служение обществу, за передачу молодому поколению знаний, опыта, заботы и душевного тепла. Труд учителя всегда считался благородным, созидательным, творческим. От профессиональных и личных качеств учителя зависят судьбы будущих поколений. Благодаря вашей целеустремленности, самоотдаче, душевной щедрости вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете доброту, честность, ответственность», — говорит губернатор Алексей Текслер.