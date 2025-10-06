The Times: «стена от дронов» не сможет защитить всю Европу

На прошлой неделе Служба разведки Вооруженных сил Дании (FE) сообщила, что в настоящее время отсутствует угроза прямого нападения со стороны Россию на какую-либо страну НАТО, но оценила угрозу диверсий или провокаций как высокую, говорится в статье. С начала 2025 года, по данным издания, было зафиксировано 144 случая появления беспилотников вблизи европейских аэропортов и стратегических объектов по сравнению со 113 случаями за весь 2024 год. Это и действия, предпринятые властями европейских стран в ответ на появление БПЛА, демонстрируют, насколько некомпетентны большинство западных армий в противодействии беспилотникам — даже БПЛА без боевой нагрузки и дронам-обманкам, отмечает автор статьи, британский политолог Марк Галеотти.
Россия, как он пишет, может производить 2700 ударных беспилотников «Герань» в месяц. Хотя некоторые из них можно заблокировать средствами радиоэлектронной борьбы, основным средством перехвата БПЛА в Европе остаются ракеты наземного или воздушного базирования.
Поэтому Великобритания и ее европейские союзники задумали построить «стену от дронов» — многослойный оборонительный пояс, который будет включать радиолокационные, акустические и другие датчики для обнаружения и отслеживанию приближающихся БПЛА, а также средства их поражения — от дальнобойных ракет до дронов-перехватчиков и пулеметов.
На его взгляд, европейская «стена от дронов» сродни обещанию Дональда Трампа создать противоракетный щит «Золотой купол». На строительство «стены» уйдет много времени и денег, но она никогда не сможет стать непроницаемым щитом и обезопасить всю Европу, пишет он.
Также автор отмечает, что с согласованием «стены» уже возникли трудности, как в случае с любым международным проектом, и европейские страны оперативно закупают собственные системы борьбы с дронами и ждут поступления на вооружение высокотехнологичного оружия, такого как британский лазер DragonFire, который должен быть развернут в 2027 году.
К тому же это помогает убедить европейский электорат в необходимости направить скудные ресурсы на перевооружение, а не на социальное обеспечение или снижение налогов, говорится в статье.