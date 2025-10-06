На прошлой неделе Служба разведки Вооруженных сил Дании (FE) сообщила, что в настоящее время отсутствует угроза прямого нападения со стороны Россию на какую-либо страну НАТО, но оценила угрозу диверсий или провокаций как высокую, говорится в статье. С начала 2025 года, по данным издания, было зафиксировано 144 случая появления беспилотников вблизи европейских аэропортов и стратегических объектов по сравнению со 113 случаями за весь 2024 год. Это и действия, предпринятые властями европейских стран в ответ на появление БПЛА, демонстрируют, насколько некомпетентны большинство западных армий в противодействии беспилотникам — даже БПЛА без боевой нагрузки и дронам-обманкам, отмечает автор статьи, британский политолог Марк Галеотти.