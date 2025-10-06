Лекорню назвал причины отставки с поста премьера Франции

Первой причиной, по словам Себастьяна Лекорню, стала реакция депутатов на его обещание не применять статью конституции 49.3, позволяющюю правительству принять законопроект в обход голосования членов парламента. Оппозиция, отметил политик, сделала вид, что не увидела в этом шаге «разрыва» с прежними правилами, которые прежде позволяли парламентариям не выполнять свои обязательства: обсуждать инициативы, вносить в них правки, проводить голосование.
Во-вторых, продолжил господин Лекорню, «политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство в Национальном собрании». «Я был готов к компромиссу, но каждая политическая партия хочет, чтобы другая приняла ее программу целиком», — пояснил Себастьян Лекорню (цитата по BFMTV). В качестве последней причины он указал, что «состав правительства был нестабильным, а также побудил к некоторым партийным амбициям, связанных в том числе с будущими президентскими выборами».
Себастьян Лекорню — пятый премьер Франции за последние три года — 5 октября представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения премьера, а больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства. Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров. Утром 6 октября Себастьян Лекорню объявил об отставке.