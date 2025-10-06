Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лекорню назвал причины отставки с поста премьера Франции

Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства. Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.

Источник: Reuters

Первой причиной, по словам Себастьяна Лекорню, стала реакция депутатов на его обещание не применять статью конституции 49.3, позволяющюю правительству принять законопроект в обход голосования членов парламента. Оппозиция, отметил политик, сделала вид, что не увидела в этом шаге «разрыва» с прежними правилами, которые прежде позволяли парламентариям не выполнять свои обязательства: обсуждать инициативы, вносить в них правки, проводить голосование.

Во-вторых, продолжил господин Лекорню, «политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство в Национальном собрании». «Я был готов к компромиссу, но каждая политическая партия хочет, чтобы другая приняла ее программу целиком», — пояснил Себастьян Лекорню (цитата по BFMTV). В качестве последней причины он указал, что «состав правительства был нестабильным, а также побудил к некоторым партийным амбициям, связанных в том числе с будущими президентскими выборами».

Себастьян Лекорню — пятый премьер Франции за последние три года — 5 октября представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения премьера, а больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства. Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров. Утром 6 октября Себастьян Лекорню объявил об отставке.