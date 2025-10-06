Лекорню назвал причины отставки с поста премьера Франции

Во-вторых, продолжил господин Лекорню, «политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство в Национальном собрании». «Я был готов к компромиссу, но каждая политическая партия хочет, чтобы другая приняла ее программу целиком», — пояснил Себастьян Лекорню (цитата по BFMTV). В качестве последней причины он указал, что «состав правительства был нестабильным, а также побудил к некоторым партийным амбициям, связанных в том числе с будущими президентскими выборами».