Кондратьев принял участие в сессии международного форума «Биопром»

«На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум Совета при Президенте по стратегическому развитию. При его подготовке мы исходили из сквозной задачи достижения технологического суверенитета. Для этого необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и “Большой двадцатки”. Невзирая на то, что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и в биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы и по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов, и в сфере природоохраны», — сказал Мантуров.