Кондратьев принял участие в сессии международного форума «Биопром»

На заседании обсудили вопросы внедрения передовых технологий в различные сферы жизни.
Первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров приветствовал участников форума от имени президента России Владимира Путина. Манутров отметил, что развитие технологий для биоэкономики вошло в периметр государственных приоритетов.
«На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум Совета при Президенте по стратегическому развитию. При его подготовке мы исходили из сквозной задачи достижения технологического суверенитета. Для этого необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и “Большой двадцатки”. Невзирая на то, что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и в биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы и по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов, и в сфере природоохраны», — сказал Мантуров.
Кондратьев поблагодарил Правительство и Дениса Мантурова за внимание к региону.
«Многие знают Краснодарский край как курортный и аграрный регион. Мы гордимся нашими здравницами, высокотехнологичной медициной, экологически чистыми, безопасными продуктами. Вместе с тем, за последние годы при поддержке Правительства России нам удалось добиться заметных успехов и в промышленности. Сейчас в отрасли реализуем 45 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,2 триллиона рублей, почти половина из которых направлена на импортозамещение и развитие высокотехнологичных отраслей: химической, фармацевтической, медицинской. Технологии становятся необходимым условием развития экономики, повышения качества и продолжительности жизни, благополучия людей. Регионы сегодня конкурируют не только за рынки и инвестиции, но и за технологическое лидерство. Мы хотим быть не просто лидерами, а добиться технологического превосходства. Уверен, у Кубани для этого есть все возможности», — сказал Вениамин Кондратьев.
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев осмотрели выставочную экспозицию «Биопрома». Они ознакомились с разработками отечественных компаний, работающих в сферах пищевой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, биотехнологий и инноваций, косметической индустрии, ИТ и экологии.