В Кремле приветствовали слова Трампа о договоре СНВ-3

«Большее количество ядерного оружия не сделает ни США, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение одного года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китаем и выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении», — отметил Кимболл, призвав республиканцев и демократов в США «поддержать решение президента Трампа».