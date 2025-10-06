Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области подвели итоги наблюдения за выборами в 2025 году

Выборы в Самарской области прошли штатно.

Источник: Общественная палата Самарской области

В России продолжают обсуждать доклад ассоциации НОМ «Общественное наблюдение за выборами в Единый день голосования 2025». По словам экспертов, в Самарской области выборы прошли штатно. В течение трех дней голосования наблюдатели работали на всех 1390 УИКах. В Кинеле впервые провели дистанционное электронное голосование, и жители проявили при этом свою цифровую грамотность.

«Наблюдение за ДЭГ осуществлялось на двух уровнях. Работающие очно наблюдатели получили доступ в ТИК ДЭГ и в ОП РФ, где был подключен специальный сервис, позволяющий отслеживать ход голосования в режиме реального времени. Большинство же наблюдателей, и я в том числе, работали дистанционно с получением доступа через “Госуслуги” к специальному порталу», — рассказал Александр Муравец, член штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами.

По словам Александра Брода, руководителя Ассоциации НОМ, эксперты региональных штабов готовили наблюдателей, координировали их работу, а многие внедрили креативные практики, чтобы улучшить качество работы. Павел Покровский, председатель штаба Самарской области, отметил, что работа выполнена, но существует задача по формированию общества ответственных и компетентных граждан, от которых будет зависеть будущее.