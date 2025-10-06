В Самарской области подвели итоги наблюдения за выборами в 2025 году

«Наблюдение за ДЭГ осуществлялось на двух уровнях. Работающие очно наблюдатели получили доступ в ТИК ДЭГ и в ОП РФ, где был подключен специальный сервис, позволяющий отслеживать ход голосования в режиме реального времени. Большинство же наблюдателей, и я в том числе, работали дистанционно с получением доступа через “Госуслуги” к специальному порталу», — рассказал Александр Муравец, член штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами.