Власти: проблемы с пассажирским ж/д транзитом в Калининград создаются Литвой

Жители Калининградской области не первый год летом сталкиваются с жестким дефицитом мест в поездах на калининградском направлении — билеты раскупают в дни старта продажи (за три месяца до поездки), свободными остаются только купе для инвалидов. Журналисты поинтересовались в РЖД, есть ли возможность увеличить летом частоту поездов. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании РЖД нам сообщили, что назначение поездов в сообщении с Калининградской области «согласовывается с администрациями железных дорог Республики Беларусь и Литовской Республики в рамках заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества». На повторный запрос с просьбой разъяснить, может ли ФПК повлиять на увеличение частоты поездов, в компании ответили, что дополнительной информации предоставить не могут.