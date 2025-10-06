Ричмонд
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой*

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Обвинение просит добавить шесть месяцев лишения свободы телеведущей Татьяне Лазаревой* в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Прошу в совокупности с предыдущем приговором назначить Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет», — заявила прокурор в прениях сторон.

Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.

Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.

Телеведущая объявлена в международный розыск.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.