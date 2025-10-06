СМИ: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

Он добавил, что сейчас Иран изучает «последствия» возобновления санкций, инициированных «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия), пишет французская газета Le Monde. При этом Бакаи заверил, что контакты и консультации продолжатся: «Всякий раз, когда мы чувствуем, что дипломатия может быть эффективной, мы, безусловно, будем принимать решения, основанные на интересах и приоритетах страны».