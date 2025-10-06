Ричмонд
СМИ: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана в понедельник сообщило, что Тегеран не планирует возобновлять ядерные переговоры с «евротройкой» после того, как она 28 августа активизировала snapback — санкционный механизм Совбеза ООН против Ирана, в результате чего 28 сентября в отношении страны были восстановлены международные санкции.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На данном этапе у нас нет планов ведения переговоров.

Эсмаил Бакаи
представитель МИД Ирана

Он добавил, что сейчас Иран изучает «последствия» возобновления санкций, инициированных «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия), пишет французская газета Le Monde. При этом Бакаи заверил, что контакты и консультации продолжатся: «Всякий раз, когда мы чувствуем, что дипломатия может быть эффективной, мы, безусловно, будем принимать решения, основанные на интересах и приоритетах страны».

Западные страны обвиняют Иран в разработке ядерного оружия и считают обогащение урана «красной линией». Иран категорически отвергает эти обвинения, настаивая на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей и что он имеет право на обогащение в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

В 2015 году Иран, США, «евротройка», Россия и Китай подписали соглашение (СВПД, Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало регулирование иранской ядерной деятельности в обмен на отмену санкций. Дональд Трамп во время своего первого президентского срока в 2018 году решил выйти из соглашения и восстановить антииранские санкции. В качестве ответной меры Иран постепенно отказался от некоторых обязательств по обогащению урана.

Срок действия СВПД истекает 18 октября 2025 года. Если бы до этого дня ни один участник соглашения не сообщил о нарушении Ираном его условий, то 18 октября все международные санкции против страны были бы сняты.

Однако «евротройка» 28 августа пожаловалась в Совбез ООН на «упорное и существенное неисполнение» Ираном обязательств по ядерной сделке, и через 30 дней санкции были восстановлены. Ни один участник Совбеза ООН не может наложить вето на это решение.

Иран неоднократно предупреждал, что возвращение санкций приведет к приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. В воскресенье министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что сотрудничество с МАГАТЭ «больше неактуально» в связи с возобновлением санкций ООН.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News подчеркнул, что Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, а предпринятые западными государствами действия против его страны противоречат всем обязательствам и принципам и только усугубят ситуацию, передает иранское агентство Tasnim.

