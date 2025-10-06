СМИ: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

На данном этапе у нас нет планов ведения переговоров.
Он добавил, что сейчас Иран изучает «последствия» возобновления санкций, инициированных «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия), пишет французская газета Le Monde. При этом Бакаи заверил, что контакты и консультации продолжатся: «Всякий раз, когда мы чувствуем, что дипломатия может быть эффективной, мы, безусловно, будем принимать решения, основанные на интересах и приоритетах страны».
Западные страны обвиняют Иран в разработке ядерного оружия и считают обогащение урана «красной линией». Иран категорически отвергает эти обвинения, настаивая на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей и что он имеет право на обогащение в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
В 2015 году Иран, США, «евротройка», Россия и Китай подписали соглашение (СВПД, Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало регулирование иранской ядерной деятельности в обмен на отмену санкций. Дональд Трамп во время своего первого президентского срока в 2018 году решил выйти из соглашения и восстановить антииранские санкции. В качестве ответной меры Иран постепенно отказался от некоторых обязательств по обогащению урана.
Однако «евротройка» 28 августа пожаловалась в Совбез ООН на «упорное и существенное неисполнение» Ираном обязательств по ядерной сделке, и через 30 дней санкции были восстановлены. Ни один участник Совбеза ООН не может наложить вето на это решение.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News подчеркнул, что Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, а предпринятые западными государствами действия против его страны противоречат всем обязательствам и принципам и только усугубят ситуацию, передает иранское агентство Tasnim.