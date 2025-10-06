Ричмонд
Рустам Минниханов внес в Госсовет РТ проект бюджета на 2026 год

Раис Татарстана Рустам Минниханов 4 октября внес проект бюджета на следующий год в Государственный Совет республики, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«В составе бюджетного послания — проект закона “О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов”, который содержит 36 приложений. В состав послания также входит законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — отметили в министерстве.

Общий объем законопроекта превышает 4,5 тыс. страниц. Его обсудят на зональном совещании, парламентских слушаниях и заседаниях комитетов Госсовета республики.

