Рустам Минниханов внес в Госсовет РТ проект бюджета на 2026 год

«В составе бюджетного послания — проект закона “О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов”, который содержит 36 приложений. В состав послания также входит законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — отметили в министерстве.