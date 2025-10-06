Ричмонд
Президент назначил новых судей в Калининградской области

Указом президента России от 6 октября 2025 года в Калининградской области произведен ряд ключевых назначений на судебные должности.

Кадровые решения затронули сразу несколько районных судов региона.

Согласно документу, председателем Зеленоградского районного суда назначен Алексей Андрющенко, а возглавит Центральный районный суд Калининграда Диана Стома. Помимо этого, пополнение произошло в судейском корпусе. Судьями Ленинградского районного суда Калининграда стали Ирина Ильченко, Ольга Орлова и Тамара Ткаченко.

Также указом назначены судья Полесского районного суда Наталья Рахманина и судья Советского городского суда Игорь Покшиватов. Эти кадровые изменения призваны обеспечить эффективное функционирование судебной системы в самом западном регионе страны.