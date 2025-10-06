Ричмонд
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал наглыми обвинения Меркель в адрес стран Балтии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обиделся на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине.

Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.

«Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — заявил Цахкна, его слова приводит издание Postimees.

Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.

После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.

