Речан — о присоединении Молдовы к SEPA: шаг на пути интеграции в ЕС

По его словам, данный факт поможет молдавскому бизнесу, поскольку приведет к сокращению количества барьеров, уменьшит затраты и увеличит количество «денег, доходящих домой, в семьи».
Это еще один конкретный шаг на пути к полной интеграции Молдовы в европейское экономическое пространство.
С шестого октября 2025 года Республика Молдова присоединилась к Единому пространству платежей в евро (SEPA). Оно позволяет осуществлять переводы в евро между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях стоимости, безопасности и времени обработки. SEPA объединяет 41 европейскую страну, среди которых все государства-члены ЕС, другие европейские страны, такие как Андорра, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Великобритания, Сан-Марино, а также Ватикан.
Ранее в Национальном банке Молдовы сообщили, объем личных денежных переводов, полученных резидентами Молдовы во втором квартале 2025 года, составил 472,02 миллиона долларов США, сократившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом. При этом Евросоюз остается основным источником денежных переводов — до 64,3% от общего объема переводов.