Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речан — о присоединении Молдовы к SEPA: шаг на пути интеграции в ЕС

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан приветствовал присоединение Молдовы к единой зоне платежей в евро (SEPA).

Источник: Sputnik.md

По его словам, данный факт поможет молдавскому бизнесу, поскольку приведет к сокращению количества барьеров, уменьшит затраты и увеличит количество «денег, доходящих домой, в семьи».

Это еще один конкретный шаг на пути к полной интеграции Молдовы в европейское экономическое пространство.

заявил Речан

С шестого октября 2025 года Республика Молдова присоединилась к Единому пространству платежей в евро (SEPA). Оно позволяет осуществлять переводы в евро между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях стоимости, безопасности и времени обработки. SEPA объединяет 41 европейскую страну, среди которых все государства-члены ЕС, другие европейские страны, такие как Андорра, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Великобритания, Сан-Марино, а также Ватикан.

Ранее в Национальном банке Молдовы сообщили, объем личных денежных переводов, полученных резидентами Молдовы во втором квартале 2025 года, составил 472,02 миллиона долларов США, сократившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом. При этом Евросоюз остается основным источником денежных переводов — до 64,3% от общего объема переводов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше