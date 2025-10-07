Речан — о присоединении Молдовы к SEPA: шаг на пути интеграции в ЕС

С шестого октября 2025 года Республика Молдова присоединилась к Единому пространству платежей в евро (SEPA). Оно позволяет осуществлять переводы в евро между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях стоимости, безопасности и времени обработки. SEPA объединяет 41 европейскую страну, среди которых все государства-члены ЕС, другие европейские страны, такие как Андорра, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Великобритания, Сан-Марино, а также Ватикан.