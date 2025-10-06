Иллинойс подал иск на администрацию Трампа с требованием остановить развертывание Нацгвардии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Иллинойс подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа, пытаясь заблокировать решение о развертывании войск Национальной гвардии на улицах Чикаго. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Американский народ, независимо от того, где он проживает, не должен жить под угрозой оккупации со стороны Вооруженных сил Соединенных Штатов, особенно не просто потому, что руководство его города или штата впало в немилость президенту», — говорится в исковом заявлении, ответчиками по которому выступают Трамп, а также главы Пентагона и МВД.
В тексте заявления также утверждается, что «незаконные действия администрации Трампа уже нанесли и наносят Иллинойсу серьезный и непоправимый вред».
Ранее Трамп распорядился направить в Чикаго 300 бойцов Нацгвардии. В городе в связи с этим прошли протесты. Там также начались задержания нелегальных мигрантов. Власти Иллинойса осудили действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.
За последний месяц президент США пригрозил направить Нацгвардию для борьбы с преступностью сразу в несколько городов страны, особенно в те, которые находятся под управлением демократов. -0-