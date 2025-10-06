Иллинойс подал иск на администрацию Трампа с требованием остановить развертывание Нацгвардии

«Американский народ, независимо от того, где он проживает, не должен жить под угрозой оккупации со стороны Вооруженных сил Соединенных Штатов, особенно не просто потому, что руководство его города или штата впало в немилость президенту», — говорится в исковом заявлении, ответчиками по которому выступают Трамп, а также главы Пентагона и МВД.