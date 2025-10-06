Ричмонд
В Египте проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС

«Израильская переговорная делегация прибыла в Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении. О начале встречи сообщил также телеканал Al Qahera News.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непрямые переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Непрямые встречи между израильской и палестинской делегациями начались для обсуждения организации полевых условий для освобождения заложников и заключенных», — отметил телеканал, подчеркнув, что делегации прибыли в Египет.

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование ситуации в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. В частности, он предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

4 октября МИД Египта проинформировал, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет на территории арабской республики 6 октября. -0-

