В Египте проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непрямые переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
«Израильская переговорная делегация прибыла в Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении. О начале встречи сообщил также телеканал Al Qahera News.
«Непрямые встречи между израильской и палестинской делегациями начались для обсуждения организации полевых условий для освобождения заложников и заключенных», — отметил телеканал, подчеркнув, что делегации прибыли в Египет.
29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование ситуации в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. В частности, он предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.