Адвокат прокомментировал требование Минюста Молдавии распустить две партии

Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок «Победа» партий — «Возрождение», «Шанс», «Победа» и «Сила Альтернативы и Спасения Молдовы» (FASM). Также минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. В понедельник Апелляционная палата Кишинева начала рассмотрение вопроса об ограничении деятельности партии «Сила Альтернативы и Спасения Молдовы» и «Возрождения», а также роспуска партии «Шанс».
«В этой связи был подал запрос в Конституционный суд, и ответа пока нет. Поэтому заседания суда были перенесены для того, чтобы сначала высказались судьи КС», — заявил Банару журналистам после заседания суда.
Он выразил сожаление, что в системе юстиции Молдавии сложилась катастрофическая ситуация. При этом Банару все же надеется, что в системе остались справедливые судьи.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока «Победа» для участия в парламентских выборах, которые прошли 28 сентября. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Молдавии Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день парламентских выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.