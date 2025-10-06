Опасные детские игрушки нашли на рынке Беларуси

В Беларуси запретили продавать игрушки с товарным знаком Darvish («Животные-пищалки в наборе» и «Магнитная рыбалка»), а также музыкальную игрушку «Детское пианино» торговой марки «Рыжий кот». Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
В ходе проверки набора игрушек специалисты выявили, что в товаре уровень миграции фенола в водную модельную среду при норме не более 0,05 мг/куб.дм составил 0,329 мг/куб.дм. Таким образом, продукция не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям.
При проверке «Магнитной рыбалки» установлено, что уровень миграции формальдегида в воздушную модельную среду составляет 0,0238 мг/куб.м, в то время как нормой является не более 0,003 мг/куб.м.
«Детское пианино» также не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Так, показатель «эквивалентный уровень звука», который должен составлять не более 75 дБА для игрушек, предназначенных для пользования на открытом воздухе, в результате испытаний составил 76 дБА. -0-