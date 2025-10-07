Документы для утверждения результатов выборов переданы в Конституционный суд

Напомним, члены ЦИК Молдовы на заседании в воскресенье утвердили количество мандатов в парламенте, полученных участниками выборов по итогам голосования 28 сентября. Согласно принятому постановлению, партия PAS получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» — шесть, партия «Демократия дома» — шесть мандатов. Именно эти пять политформирований преодолели в ходе голосования на парламентских выборах порог, необходимый для прохождения в законодательный форум. Остальные 17 конкурентов на выборах набрали менее 1% голосов.