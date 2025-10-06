Беларусь и Оман заключили соглашение о взаимной отмене виз

Беларусь и Оман подписали межправительственное соглашение, которым определяется взаимная отмена виз. Данное соглашение, как передает БелТА, входит в пакет документов, текстами которых стороны обменялись в ходе переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.
Межправительственное соглашение определило, что граждане Беларуси и Омана, которые имеют национальные паспорта, действительные не менее 6 месяцев с даты въезда, освобождаются от необходимости получения виз.
Важный момент: визы не нужно получать, если граждане не собираются непрерывно находиться на территории Беларуси или Омана более чем 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания в течение календарного года — 90 дней.
