Назначенный накануне главой Минобороны Франции Ле Мэр отказался от должности

Экс-министр экономики и финансов, назначенный главой Минобороны Франции, Брюно Ле Мэр заявил, что отказался от своей должности после того, как его назначение раскритиковала оппозиция и премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку.
«Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию», — написал он в соцсети X.
По его словам, он согласился на этот пост из «чувства долга» и ради «служения Франции».
Ле Мэр отметил, что утром 6 октября он предложил президенту страны Эммануэлю Макрону немедленно уйти из правительства и французский лидер принял его предложение.
Как писал сайт KP.RU, вечером 5 октября Макрон утвердил первую часть нового состава французского кабмина, предложенного Лекорню. Заметным изменением стало назначение на пост главы Минобороны экс-министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. При этом ряд ключевых министерств сохранили своих прежних руководителей: МВД, МИД и минюст.
В понедельник 6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал Макрону, прошение об отставке. Глава республики принял это прошение.