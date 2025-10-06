Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы в районе Запорожской АЭС

«Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня слышала обмен артиллерийскими ударами неподалеку от станции. На ЗАЭС сообщили, что два снаряда разорвались на расстоянии 1,25 км от территории этого объекта», — проинформировали в МАГАТЭ.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы недалеко от территории станции. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Указывается, что обстрелы были зафиксированы 6 октября. «Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня слышала обмен артиллерийскими ударами неподалеку от станции. На ЗАЭС сообщили, что два снаряда разорвались на расстоянии 1,25 км от территории этого объекта», — проинформировали в МАГАТЭ.

В агентстве отметили, что такие обстрелы повышают риски ядерной безопасности на станции, где уже почти две недели отсутствует внешнее электроснабжение.

В пресс-службе ЗАЭС в свою очередь сообщили, что ВСУ 6 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра станции. В ЗАЭС назвали произошедшее терроризмом, отметив, что такие провокационные действия происходят в условиях, когда станция лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. -0-

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше