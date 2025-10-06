Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы в районе Запорожской АЭС

В пресс-службе ЗАЭС в свою очередь сообщили, что ВСУ 6 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра станции. В ЗАЭС назвали произошедшее терроризмом, отметив, что такие провокационные действия происходят в условиях, когда станция лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. -0-