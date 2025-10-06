Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы в районе Запорожской АЭС

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы недалеко от территории станции. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Указывается, что обстрелы были зафиксированы 6 октября. «Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня слышала обмен артиллерийскими ударами неподалеку от станции. На ЗАЭС сообщили, что два снаряда разорвались на расстоянии 1,25 км от территории этого объекта», — проинформировали в МАГАТЭ.
В агентстве отметили, что такие обстрелы повышают риски ядерной безопасности на станции, где уже почти две недели отсутствует внешнее электроснабжение.
В пресс-службе ЗАЭС в свою очередь сообщили, что ВСУ 6 октября в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра станции. В ЗАЭС назвали произошедшее терроризмом, отметив, что такие провокационные действия происходят в условиях, когда станция лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. -0-