Во Франции отсутствует настоящий президент, поэтому можно констатировать печальный рекорд, когда правительство Пятой республики просуществовало всего 14 часов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере МАХ.
По его словам, у Франции имеется блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке.
«А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше…», — констатировал Медведев.
