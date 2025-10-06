Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Печальный рекорд Франции: Медведев хлестко раскритиковал Макрона из-за кризиса в стране

Дмитрий Медведев заявил, что у Франции нет президента.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции отсутствует настоящий президент, поэтому можно констатировать печальный рекорд, когда правительство Пятой республики просуществовало всего 14 часов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере МАХ.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента», — написал политик.

По его словам, у Франции имеется блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке.

«А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше…», — констатировал Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Медведев озвучил для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона две плохие новости, которые касаются президента США Дональда Трампа и продвижения российских войск в зоне СВО. Также он назвал Мерца и Макрона двуяйцевыми близнецами, один из которых жаждет мести, а другой пытается шантажировать главу Белого дома, используя имя президента России Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше