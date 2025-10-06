Печальный рекорд Франции: Медведев хлестко раскритиковал Макрона из-за кризиса в стране

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Медведев озвучил для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона две плохие новости, которые касаются президента США Дональда Трампа и продвижения российских войск в зоне СВО. Также он назвал Мерца и Макрона двуяйцевыми близнецами, один из которых жаждет мести, а другой пытается шантажировать главу Белого дома, используя имя президента России Владимира Путина.