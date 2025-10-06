Ричмонд
Меркель: одной из причин конфликта России и Украины был коронавирус

Меркель также отвергла обвинения в сторону Виктора Орбана.

Вооруженный конфликт на Украине отчасти стал следствием пандемии COVID-19, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan. По ее словам, отсутствие прямых переговоров между лидерами Европейского союза и президентом России Владимиром Путиным в период пандемии осложнило поиск компромиссных решений.

«Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов», — подчеркнула Меркель в беседе с журналистами Partizan. Она добавила, что пандемия лишила мировых лидеров возможности личного диалога, необходимого для предотвращения вооруженного конфликта.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеркель рассказала, как решить украинский конфликт.

В ходе интервью Меркель также прокомментировала обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого в ряде европейских СМИ называют «троянским конем Путина». Бывший канцлер Германии назвала подобные утверждения «чепухой» и выразила мнение, что такие заявления не способствуют конструктивному диалогу внутри Евросоюза. По ее словам, любые разногласия между странами ЕС должны решаться в рамках открытых переговоров, а не через публичные обвинения.

Ранее в СМИ неоднократно высказывались предположения о влиянии ограничительных мер пандемии на международную дипломатию. В частности, указывалось, что отмена саммитов и личных встреч лидеров государств привела к росту недоверия на международной арене.

