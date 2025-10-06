Запред Совета Безопасности добавил, что лошади казаков, вошедших в Париж в 1814 году, исполнили бы обязанности президента Франции лучше. Он также отметил, что кризис доверия и отсутствие четкого лидера усугубили политическую ситуацию. Франция столкнулась с давлением как внутри страны, так и на международной арене. Внешняя политика республики, по мнению Медведева, фокусируется не на национальных интересах, а на обслуживании союзников по НАТО и поддержке Украины.