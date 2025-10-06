Ричмонд
Медведев: у Франции нет президента, петушку Макрону на страну плевать

Правительство продержалось на посту всего 14 часов, потому что у Франции нет президента. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что президенту Макрону плевать на страну.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента», — написал Медведев в MAX. Он подчеркнул, что на страну «петушку Микрону плевать».

Запред Совета Безопасности добавил, что лошади казаков, вошедших в Париж в 1814 году, исполнили бы обязанности президента Франции лучше. Он также отметил, что кризис доверия и отсутствие четкого лидера усугубили политическую ситуацию. Франция столкнулась с давлением как внутри страны, так и на международной арене. Внешняя политика республики, по мнению Медведева, фокусируется не на национальных интересах, а на обслуживании союзников по НАТО и поддержке Украины.

Себастьян Лекорню, недавно назначенный на пост премьер-министра Франции, вместе с членами своего кабинета ушел в отставку всего спустя несколько часов после обнародования состава нового правительства, пишет RT. Кабинет Лекорню стал самым краткосрочным в современной истории Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки премьер-министра подвергся критике западных СМИ, которые сравнили его с «хромой уткой». Отмечается, что он утратил былое влияние и не может эффективно реализовывать свою политику из-за фрагментированного и оппозиционно настроенного парламента.

