Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне кризиса во Франции назвал президента республики Эммануэля Макрона отличным защитником киевского режима и констатировал антирекорд по существованию правительства страны. Об этом политик написал в мессенджере МАХ.
Он отметил, что французский кабмин, который просуществовал 14 часов, поставил тем самым печальный рекорд. Зампред Совбеза уверен, что это произошло из-за того, что у Франции, по существу, есть кто угодно, но нет президента.
«Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке», — написал политик.
Медведев заметил, что Макрону плевать на Францию, добавив с иронией, что даже лошади русских казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше.
