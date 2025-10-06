Ричмонд
Медведев назвал Макрона адвокатом Киева

У Франции нет президента, отметил Медведев.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне кризиса во Франции назвал президента республики Эммануэля Макрона отличным защитником киевского режима и констатировал антирекорд по существованию правительства страны. Об этом политик написал в мессенджере МАХ.

Он отметил, что французский кабмин, который просуществовал 14 часов, поставил тем самым печальный рекорд. Зампред Совбеза уверен, что это произошло из-за того, что у Франции, по существу, есть кто угодно, но нет президента.

«Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке», — написал политик.

Медведев заметил, что Макрону плевать на Францию, добавив с иронией, что даже лошади русских казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Медведев обратил внимание, что европейские города охвачены эпидемией неопознанных летающих дронов. Политик перечислил пять основных версий происходящего.

