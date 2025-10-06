Ричмонд
Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала граждан Евросоюза внимательно отнестись к недавней речи президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Об этом она заявила во время дебатов в Европарламенте, посвященных вотуму недоверия против нее, передает пресс-служба Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен выступила перед евродепутатами.

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе “Валдай”. Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение конфликта на Украине на Европу», — заявила глава Еврокомиссии, обращаясь к депутатам.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Они не унимаются«: Песков прокомментировал заявления западных политиков о “хищнике” Путине.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая в Сочи, дал понять, что реакция европейских лидеров на его заявления зависит только от них. В своей речи он подчеркнул, что ответ России на милитаризацию Европы будет «очень убедительным» и добавил, что это будет именно ответ, так как Москва не инициировала военное противостояние. Кроме того, российский президент прокомментировал действия США по ограничению закупок российских энергоносителей странами Европы, использовав латинское выражение: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

По данным telegram-канала клуба «Валдай», в ходе выступления Путин отдельно остановился на вопросах безопасности, энергетики и международных отношений. Российский лидер отметил, что ситуация в Европе и мире сегодня требует от всех сторон максимальной ответственности в принятии решений. В ответ на вопросы о будущем диалога между Россией и Западом, он подчеркнул, что Москва открыта к переговорам, но будет отстаивать свои национальные интересы.

