Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая в Сочи, дал понять, что реакция европейских лидеров на его заявления зависит только от них. В своей речи он подчеркнул, что ответ России на милитаризацию Европы будет «очень убедительным» и добавил, что это будет именно ответ, так как Москва не инициировала военное противостояние. Кроме того, российский президент прокомментировал действия США по ограничению закупок российских энергоносителей странами Европы, использовав латинское выражение: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».