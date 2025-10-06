Новый глава Минобороны Франции Ле Мэр отказался от своей должности

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, которого накануне назначили министром вооруженных сил, отказался от своей должности. Об этом он сообщил в соцсетях.
Соответствующее решение Ле Мэр принял после того, как его назначение раскритиковала оппозиция, а премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку.
«Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял мое предложение», — написал он.
Брюно Ле Мэр также выразил надежду, что его решение позволит разблокировать переговоры по составу нового французского кабмина.
Напомним, ранее сообщалось, что назначенный 9 сентября премьер-министром Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, французский президент принял его заявление.