Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Нетаньяху обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США Дональдом Трампом плана по нормализации в секторе Газа. Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.
