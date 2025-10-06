Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве Франции до 8 октября

Лекорню в свою очередь сообщил, что принял предложение президента и готов вести переговоры со всеми политическими силами «ради стабильности в стране». «К вечеру среды я сообщу главе государства, возможно ли это, чтобы он мог сделать соответствующие выводы», — добавил уходящий премьер-министр.