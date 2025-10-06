Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве Франции до 8 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил подавшему в отставку премьеру страны Себастьену Лекорню провести переговоры о формировании нового кабмина до 8 октября. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщило Agence France-Presse, информирует ТАСС.
«Президент республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны», — заявили в администрации Макрона.
Лекорню в свою очередь сообщил, что принял предложение президента и готов вести переговоры со всеми политическими силами «ради стабильности в стране». «К вечеру среды я сообщу главе государства, возможно ли это, чтобы он мог сделать соответствующие выводы», — добавил уходящий премьер-министр.
Премьер Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям прошлого кабмина.
Отдельной критике подверглось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу Министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого французская общественность возлагают вину за тяжелое положение дел в экономике страны.
Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки нового правительства, а некоторые — роспуска парламента и отставки Макрона. На фоне сложившейся ситуации Ле Мэр сообщил, что предложил Макрону исключить его из правительства, чтобы разблокировать переговоры о формировании нового кабмина. Президент Франции принял его предложение. -0-