Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «самого белорусского оманца». Об этом он, как пишет БелТА, заявил в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
Лукашенко, среди прочего, упомянул о строительстве в Минске Национального музея истории Беларуси. В процессе его создания, отметил президент отметил, что пригодились бы советы «самого белорусского оманца».
— Были бы признательны за советы самого, можно сказать, белорусского оманца — генерального секретаря Национального музея Омана, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Речь идет о генеральной секретаре музея Жамаль аль-Мусави, чья мать — уроженка Беларуси, он владеет русским языком.
Именно Жамаль аль-Мусави в ходе визита Лукашенко Беларуси в Оман, который состоялся в декабре 2024 года, провел для него экскурсию по Нацмузею Омана и заявил о готовности поделиться опытом при строительстве музея в Минске.
— Я хорошо знаком с Беларусью и ее историей, поскольку это моя родина по материнской линии, — отмечал тогда Жамаль аль-Мусави.
