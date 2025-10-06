Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался

Александр Лукашенко назвал «самого белорусского оманца».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «самого белорусского оманца». Об этом он, как пишет БелТА, заявил в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Лукашенко, среди прочего, упомянул о строительстве в Минске Национального музея истории Беларуси. В процессе его создания, отметил президент отметил, что пригодились бы советы «самого белорусского оманца».

— Были бы признательны за советы самого, можно сказать, белорусского оманца — генерального секретаря Национального музея Омана, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Речь идет о генеральной секретаре музея Жамаль аль-Мусави, чья мать — уроженка Беларуси, он владеет русским языком.

Именно Жамаль аль-Мусави в ходе визита Лукашенко Беларуси в Оман, который состоялся в декабре 2024 года, провел для него экскурсию по Нацмузею Омана и заявил о готовности поделиться опытом при строительстве музея в Минске.

— Я хорошо знаком с Беларусью и ее историей, поскольку это моя родина по материнской линии, — отмечал тогда Жамаль аль-Мусави.

Ранее мы писали о том, что Россия вводит ограничения по роумингу для белорусов (тут про это).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше