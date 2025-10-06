Фон дер Ляйен предупредила депутатов, что вотум недоверия сыграет на руку России

Пленарное заседание Европарламента (ЕП) с голосованиями сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен состоится 9 октября. Это первый случай в истории, когда парламент будет голосовать по двум вотумам недоверия ЕК на одном пленарном заседании. Один вотум недоверия госпожа фон дер Ляйен получила от крайне правых партий, включая «Патриотов Европы». Депутаты обвиняют ее в коррупции и отсутствии прозрачности в рабочих процессах. В связи с этим упоминается скандал с закупкой вакцин Pfizer, когда председателя ЕК обвинили в сокрытии переписки с главой фармацевтической компании. Другой вотум выносят крайне левые, они обвиняют немку в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа.