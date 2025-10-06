Путин переговорил с Нетаньяху по телефону

Путин созвонился с лидером Израиля.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин и Нетаньяху обсудили поиск переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Они также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе по выдвинутому президентом США Дональдом Трампом плана по развязке войны в Газе», — передали в Кремле.
