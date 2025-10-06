Путин переговорил с Нетаньяху по телефону

Узнать больше по теме

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.