Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин и Нетаньяху обсудили кризис на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы политики подробно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе предложения США по нормализации обстановки в секторе Газа.

Российский президент подтвердил неизменную позицию Москвы в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на основе международного права.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по другим региональным проблемам, выразив заинтересованность в поиске дипломатических решений вокруг иранской ядерной программы.

