Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы политики подробно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе предложения США по нормализации обстановки в секторе Газа.
Российский президент подтвердил неизменную позицию Москвы в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на основе международного права.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по другим региональным проблемам, выразив заинтересованность в поиске дипломатических решений вокруг иранской ядерной программы.
Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше