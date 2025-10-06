Нетаньяху поздравил Путина с наступающим днем рождения

Нетаньяху и Путин провели переговоры по телефону.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания в преддверии его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора российский лидер, в свою очередь, поздравил народ Израиля с наступлением еврейского праздника Суккот. Стороны обсудили конфликт в секторе Газы и планы по его урегулированию.
